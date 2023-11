Gastronom kauft Traditonslokal in Bislich Landhaus Drögenkamp schließt Ende Januar

Natürlich hat sich Thomas Geldermann die Entscheidung nicht leicht gemacht. Schließlich ist das Landhaus Drögenkamp, wie man so schön sagt, „sein Baby“. Deshalb will man dem mittlerweile 57-jährigen Küchenmeister gerne glauben, dass er mit einem „weinenden und mit einem lachenden Auge“ dem Ende des traditionsreichen Hauses entgegensieht. Wie dem auch sei: Am 31. Januar 2024 schließt das weit über die Grenzen von Wesel hinaus bekannte Restaurant seine Pforten. Alle bislang gebuchten Feierlichkeiten finden statt, alle Reservierungen bleiben bestehen. Und bis zum Schluss können Gäste auch noch ihre Gutscheine einlösen.