Polizei sucht Zeugen : Bewohnerin überrascht Einbrecher

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu dem Einbruch an der Pergamentstraße sagen können. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Wesel Gesucht wird nach einem bislang unbekannten Mann, der am Sonntag gegen kurz nach 8 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Reihenhauses an der Pergamentstraße in Wesel eingebrochen ist. Wie die Polizei mitteilt, hörte eine 70-jährige Bewohnerin plötzlich Geräusche in der Küche.

Als sie nachschaute, bemerkte sie den Unbekannten, der dort persönliche Gegenstände durchsuchte. Der Täter flüchtete anschließend durch die Wohnungstür in unbekannte Richtung. Als Beute hat er eine Handtasche mitgenommen. Der Täter ist jünger als 30, etwa 1,85 Meter groß. Er trug eine graue Mütze, einen grauer Schal und dunkle Oberbekleidung. Der Schal bedeckte das Gesicht des Mannes. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0281 1070 entgegen.

(RP )