Im Weseler Auestadion : Bewegungs-Aktionstag für Senioren heute im Auestadion

Wesel (RP) Im Auestadion dürfte am heutigen Samstag, 6. Juli, einiges los sein. Denn der Kreissportbund Wesel lädt zusammen mit dem Stadtsportverband und dem Seniorenbeirat der Stadt zum Aktionstag „Bewegt älter werden in Wesel!

Sportvereine und verschiedene andere Akteure präsentieren sich und ihre Mitmach-Angebote in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Der Kreissportbund beispielsweise bietet einen Alltags-Fitness-Test, bei dem neben der Beweglichkeit und der Koordination auch die Kraft der Arme und Beine überprüft wird. Grün-Weiß Flüren lockt unter dem Motto „Das Runde muss in das Eckige“ zum Walking-Football, einer Variante des Fußballs.

Wer lange nicht mehr mit einem Pfeil auf eine Zielscheibe geschossen hat, kann dies beim Bogenschießen des Mehrgenerationenhauses Wesel nachholen. Weiterhin wird Disc-Golf angeboten, bei dem der Golfschläger gegen die Frisbee-Scheibe getauscht wird. Wer möchte, kann heute auch das Sportabzeichen ablegen oder in der Zeit von 12 bis 13 Uhr an einer Taiki-Qigong-Schnupperstunde teilnehmen, bei der es um Bewegung, Atemtechnik und Meditation geht. Und nicht zuletzt die DLRG-Ortsgruppe Wesel freut sich über Besucher, die am Bewegungsprogramm „Fünf Esslinger“ teilnehmen möchten.