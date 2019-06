Weseler verletzt Sanitäter : Betrunkener randaliert in Klinik

Wesel Ein alkoholisierter Mann (43) hat im Weseler Marien-Hospital randaliert und hat dabei einen Sanitäter verletzt. Nach seiner Festnahme randalierte auch in der Polizeiwache.

Der 43-Jährige war nach Auskunft der Polizei am Sonntagmorgen gegen 1.25 Uhr als „alkoholisierte, leicht verletzte Person“ in die Notaufnahme eingeliefert worden. Dort randalierte er, beschädigte einen Beistelltisch und versuchte zu entkommen. Ein 29-jähriger Rettungssanitäter aus Voerde folgte dem Wüterich. Der Weseler griff den Sanitäter an, indem er ihn am Bein packte und mehrere Treppenstufen herunter stieß. Der Sanitäter verletze sich am Daumen und am Knie und war nicht mehr dienstfähig.