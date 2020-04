Weseler Polizei sucht Zeugen : Dreiste Betrüger nutzen Pandemie-Situation schamlos aus

Wesel Drei Männer haben in Wesel von einer Frau 200 Euro verlangt, weil diese keinen Mundschutz getragen hat. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die dreiste Tat am Ostermontag gegen 7.30 Uhr morgens: Eine Anwohnerin der Parkstraße in Wesel beobachtete drei Männer, die eine bisher unbekannte Frau angesprochen haben. In dem Gespräch wurde der Passantin vorgeworfen, dass sie sich ohne einen geeigneten Mundschutz in der Öffentlichkeit bewege. Aus diesem Grund sei ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro fällig. Die Zeugin konnte beobachten, dass die Frau einer Person aus der Gruppe Geld übergab. Die Polizei hofft nun, dass sich die Betrogene noch bei der Polizei melden wird. Eine Strafanzeige wurde durch die Polizei erstattet, die Ermittlungen dauern an. Die drei Männer werden wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, westeuropäisches Aussehen. Alle trugen gelbe Handschuhe und einen Mundschutz. Mögliche Zeugen wenden sich an die Polizei unter Tel. 0281 107-1622.