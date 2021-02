Wegen Räumdienst und Müllabfuhr : Anwohner üben scharfe Kritik am städtischen Betrieb ASG

Die Besitzer dieser am Kurfürstenring geparkten Autos müssen kräftig schippen, um überhaupt in ihre Pkw zu kommen. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Am Kurfürstenring haben Räumfahrzeuge Schneemassen an parkende Autos geschoben. Anlieger sind darüber erbost. Auch die Müllabfuhr konnten die Tonnen in den vergangenen Tagen nicht leeren. Welche Lösungen der ASG bietet und wie er auf die Kritik reagiert.

Mehrere Bürger beklagen sich über schlecht vom Schnee befreite Straßen und Gehwege beziehungsweise nicht abgeholten Müll. Rolf Koster und sein Nachbar Jörg Fischer können nicht verstehen, dass ASG-Räumfahrzeuge Schneemassen nur nach rechts geschoben haben, so dass die am Rand des Kurfürstenrings geparkten Autos nun von einer dicken, festgefrorenen Schneemasse eingeschlossen sind.

„Es hat sehr lange gedauert, bis ich wieder in mein Auto einsteigen konnte“, sagt Fischer. Koster ist überzeugt, dass man das alles auch sehr viel intelligenter hätte machen können. „Warum hat der ASG den Schnee nicht zuerst in die Fahrbahnmitte geräumt? Ein zweites Fahrzeug hätte die Massen dann auf die Mittelinsel geschoben.“ Er kann ebenfalls nicht verstehen, dass ganz offensichtlich Räumfahrzeuge durch die Stadt fahren, die weder Salz streuen noch Schnee schieben. „Das kann doch eigentlich nicht sein.“

Mit dem Problem am Kurfürstenring konfrontiert, erklärt der neue ASG-Chef Mike Seidel auf Anfrage, dass man sich die Sache noch einmal genau anschauen werde. „Wir haben allerdings genau hier das Problem, dass wir den Schnee im Bereich der Feuerwehr nicht auf die Mittelinsel schieben können, weil die Einsatzfahrzeuge dort fahren müssen.“ Und die „untätigen“ Räumfahrzeuge gehörten gar nicht dem ASG. Das seien Fahrzeuge vom Landesbetrieb Straßen.NRW, die die Bundesstraßen freiräumen und – wie auch einige Schneepflüge aus Hamminkeln – das Weseler Stadtgebiet nur queren.

Dass von Montag bis Mittwoch kein Müll abgeholt wurde und der ASG alternativ die Möglichkeit eingeräumt hat, Restmüll in Tüten zum Betriebshof zu bringen oder bei der nächsten Leerung neben die grauen Tonnen zu stellen, sorgt ebenfalls für Unmut. Zumal mehrere Leser berichten, dass sie telefonisch beim ASG nicht durchgekommen seien und keiner Informationen gehabt habe. Auch gebe es viele ältere Leute, die kein Auto hätten, um zum ASG-Wertstoffhof zu fahren.

Ähnliche Klagen sind auch beim ASG eingegangen. Seidel erklärt, dass es wichtig sei, Alternativen anzubieten, „die für eine Vielzahl der Bürger in der aktuellen Situation umsetzbar sind. Gut, dass es jetzt so kalt ist, dass man Mülltüten auf dem Balkon lagern kann, ohne dass es anfängt zu riechen.“ Es sei wichtig, Wertstoffe und Papier zu trennen, um die Restmüllmenge so klein wie möglich zu halten.

Natürlich weiß Seidel, dass die Situation nicht optimal ist. Aber im Vergleich stehe Wesel ganz gut da. „Andere Kommunen haben die Müllabfuhr für die gesamte Woche abgesagt. Wir fahren Donnerstag und Freitag wieder“, sagt er. Die Müllabfuhr wird allerdings deutlich länger dauern als sonst. „Wir können bei diesem Wetter unsere Seitenlader nicht verwenden. Jedes normale Müllfahrzeug wird nun von einem zweiten Fahrzeug begleitet, das Salz, Sand und Schneeschaufeln an Bord hat, so dass unsere Mitarbeiter notfalls den Weg freimachen, damit die Mülltonnen aus den Einfahrten gezogen werden können.“

Grundsätzlich kann Seidel die Kritik nachvollziehen. „Es ist für alle eine ungewöhnliche Situation. Und wir bieten ja Lösungen an, die für viele sicher passen.“ Mit dem vorhandenen Personal könne man allerdings nicht mehr leisten.