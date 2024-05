Wesels letztes Fleischereifachgeschäft Alle wollen nur noch Büfetts für ihre Feste

Normalerweise beliefert er nur Kunden, die mindestens 25 Gäste bewirten wollen. „Denn nur dann rechnet sich der Aufwand für uns. Und nur bei größeren Mengen können wir unsere Preise halten“, erklärt der Unternehmer. Auf die Frage, mit welchen Kosten Interessenten rechnen müssen, verweist er auf seine Büfett-Vorschlagsliste. Um nur mal zwei Beispiele zu nennen: Das Party-Büfett mit Paprikabraten, Rindergeschnetzeltem, Putenkeule in Zwiebelrahmsoße, Schmörkes, Kartoffelgratin, Pasta, Gemüse und Salat gibt es bereits für 15 Euro pro Person. Für das Büfett „Das Fest“, das gerne von Hochzeitspaaren genommen wird, werden pro Gast 34,50 Euro berechnet. Dafür gibt es dann auch verschiedene Vorspeisen und (fleischlastige) Hauptgerichte, (vegetarische) Nudel- und Gemüseaufläufe sowie mehrere Desserts und Käse. „Aber man kann sich jedes Büfett auch individuell zusammenstellen“, erklärt der Fleischermeister, der nicht selten 16 Stunden am Tag arbeitet. Denn neben dem Party-Service gibt es ja schließlich auch noch das Fachgeschäft an der Pastor-Wolf-Straße, das an sechs Tagen in der Woche geöffnet hat. Nur montags und samstags ist es ab 12.30 Uhr geschlossen. Was aber nicht heißt, dass Familie Tepaß dann frei hat. Im Gegenteil.