Bauen – Kaufen – Wohnen Bedarf an kleinen und großen Wohnungen wächst

Im Weseler Rathaus werden die Experten nicht müde zu betonen, dass es in der Stadt an Wohnraum fehlt. Vor allem an günstigem, um nicht zuletzt Flüchtlingen, Wohnungslosen und finanziell nicht gerade auf Rosen gebetteten Menschen ein gutes Angebot machen zu können. Deshalb soll, ginge es allein nach dem Willen der Verwaltung, das Areal des Heubergbades nach dessen Abriss als Wohnbaufläche dienen. Dass Grüne und FDP etwas anderes wollen und deshalb alle Weseler dazu aufgerufen haben, sich an einer Online-Petition zu beteiligen (openpetition.de/!dxtnk) sei hier nur am Rande erwähnt.