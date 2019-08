Am Donnerstag in Wesel : Minister Wüst kommt zum Schützenfest

Am Donnerstag in Wesel

Wesel Der Bürger-Schützen-Verein Wesel und der Bürgerschützenverein vorm Brüner Tor treten Donnerstag zusammen auf.

(fws) Das dritte gemeinsame Fest des Bürger-Schützen-Vereins Wesel (BSV) und des Bürgerschützenvereins vorm Brüner Tor hat Fahrt aufgenommen. Erste Veranstaltungen hat es am Wochenende gegeben. So richtig sichtbar los geht es in der Stadt am heutigen Donnerstag, 29. August, mit dem Zug vom Berliner Tor (19.30 Uhr) zum Großen Markt, wo die beiden Bataillonspreisträger geehrt werden und der Große Zapfenstreich stattfindet. Einen besonderen Gast wird es zudem geben. Der Bundestagsabgeordnete Bernd Reuther (FDP) teilte mit, dass – auf seine Vermittlung hin – NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst seine Zusage für einen Auftritt beim Reiterzug am Samstag gegeben habe. Wüst wird über die Südumgehung sprechen.