Beim ESC und der Tour de France in Düsseldorf dabei Bastian Uferkamp ist der neue Leiter der Polizeiwache Nord

Wesel · Der Weseler Bastian Uferkamp (48) hat unter anderem 24 Jahre lang bei der Polizei in der Landeshauptstadt gearbeitet und dort reichlich Erfahrungen mit Großveranstaltungen gesammelt. Was ihn an seiner neuen Aufgabe bei der Kreispolizeibehörde in Wesel reizt.

24.05.2024 , 19:27 Uhr

Bastian Uferkamp (Mitte) mit Polizeidirektor Wolfgang Tühl, Wesels Beigeordnetem Klaus Schütz, Landrat Ingo Brohl und dem Leitenden Polizeidirektor Ulrich Kühn (v.l.) Foto: Niklas Keck

Von Niklas Keck