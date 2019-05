Wesels Bäderchef Martin Christoph bei der CDU : Erste Vorentwürfe zeigen Kombibad

Wesel Bäderchef Martin Christoph hat als Gastredner bei der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes erstmals öffentlich Vorentwürfe des geplanten Kombibades am Rhein präsentiert. Die Mehrheit zeigte sich begeistert.

Nicht nur Wesels Bäderchef Martin Christoph, sondern auch CDU-Stadtverbands-Chef Sebastian Hense und CDU-Fraktionschef Jürgen Linz mussten immer wieder betonen, dass die bei der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes gezeigten Bilder des Kombibades lediglich Teil einer Vorentwurfsplanung sind. „Bitte fragen Sie nicht nach der Fliesengröße oder -farbe. Und vieles in der Optik kann noch geändert werden“, sagte Jürgen Linz bei der Versammlung im Bürgerschützenhaus, An de Tent, am Mittwochabend. Und doch gab die Präsentation mehr als nur einen Vorgeschmack auf das ehrgeizige Projekt, das in den nächsten Jahren direkt am Weseler Freibad für mehrere Millionen Euro entstehen soll. „Denn der Baukörper“, sagte Linz, „der wird so ähnlich kommen.“