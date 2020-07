Mängelbeseitigung in Wesel : Teilsperrung der B 58 bei Büderich ab Montag

Wesel/Büderich Diese Teilsperrung hat Auswirkungen für viele Autofahrer am Niederrhein: Auf der Bundesstraße 58 bei Büderich werden Mängel behoben. Im Sommer kommt es wohl zu längeren Wartezeiten auf der Strecke von Alpen nach Wesel.

Ab Montag, 6. Juli, werden auf der Bundesstraße 58 in der Höhe von Büderich Mängel beseitigt. Wie die Regionalniederlassung Niederrhein von Straßen NRW jetzt mitteilte, wird am Geh- und Radweg und einem Wirtschaftsweg im Bereich der Kreuzung B 58/Weseler Straße in Büderich bei Niederwallach gearbeitet. Für die Arbeiten wird die B 58 im Kreuzungsbereich halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit Hilfe einer Baustellenampel geregelt. Die Zufahrt zur Weseler Straße wird während der Bauzeit gesperrt. Eine Ein- und Ausfahrt nach Büderich ist von dort in dieser Zeit nicht möglich. Die Zufahrt nach Büderich und Niederwallach ist nur über die Kreuzung B58/Weseler Straße in Höhe der Shell-Tankstelle möglich. Während der Bauzeit wird der Status der „Kraftfahrtsstraße“ auf der B 58 Ortsumgehung Büderich aufgehoben. Die Arbeiten dauern bis Freitag, 17. Juli. Ab Montag, 20. Juli, beginnen dann weitere Mängelbeseitigungen auf der Gindericherstraße in Wesel/Büderich. Dafür wird die Gindericher Straße zwischen Klosterstraße und Xantener Straße voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert und führen über die L460/Xantener Straße und die B 58. Die Arbeiten enden am Freitag, 24. Juli.