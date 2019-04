Bis Juni wird die Brücke verstärkt : B 58: Bauarbeiten an Ebert-Brücke sind gestartet

Jürgen Riddermann von der Bauüberwachung an der Brückenbaustelle. An der Friedenstraße wird der Verkehr am Engpass per Ampel geregelt. Foto: Erwin Pottgiesser

Wesel Voraussichtlich bis November wird die Friedrich-Ebert-Brücke saniert. Noch laufen die Arbeiten von unten, während der Sommerferien gibt’s oben eine Einbahnstraße

Wer öfter über die Frieden­straße fährt, wird sich schon an die Ampelregelung in Höhe der Halterner Straße gewöhnt haben. Dort laufen die von langer Hand vorbereiteten Arbeiten an der Unterseite der Friedrich-Ebert-Brücke (wir berichteten). Während über die Schermbecker Landstraße (B 58) nach wie vor der Verkehr rollt, gibt es an dieser Stelle diese kleine Einschränkung, um die Brücke über die Gleise fit­zumachen. Hintergrund ist, mit diesem 2,2-Millionen-Euro-Projekt fertigzuwerden, bevor es wegen paralleler Arbeiten an der neuen Südumgehung zum Kollaps kommt.