Azubis beim Weseler Autohaus Maibom „Das beste Mittel gegen den Facharbeitermangel ist, junge Leute selbst auszubilden“

Firmengeschichte Der aus Hamminkeln-Dingden stammende Hans Maibom nutzte 1963 nach erfolgreich abgeschlossener Meisterschule die Chance, sich als Pächter einer Tankstelle an der Schermbecker Landstraße in Wesel selbstständig zu machen. Dort reparierte und verkaufte er auch schon Autos. Ein Jahr später kaufte Hans Maibom gegenüber der Tankstelle ein Grundstück, um dort 1966 ein Autohaus zu eröffnen. Neben Citroën bot Hans Maibom in den Anfangsjahren auch Modelle der Marke Glas („Goggomobil“) an, die heute wohl nur noch Menschen jenseits der 60 etwas sagt. Als Glas – von BMW aufgekauft – Ende der 60er-Jahre vom Markt verschwand, kam Simca als Zweitmarke hinzu. Aus Simca wurde Chrylser, aus Chrylser dann Talbot und am Ende aus Talbot Peugeot.

Fünf Standorte Heute ist die Maibom-Gruppe in fünf Städten mit acht Autohäusern vertreten: Wesel, Dinslaken, Geldern, Kevelaer und Bedburg-Hau. Zusammen mit den neuen 15 Lehrlingen sind bei Maibom insgesamt 155 Mitarbeiter beschäftigt.