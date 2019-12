Unfall in Bislich : Autofahrerin leicht verletzt

Bislich Bei einem Unfall in Bislich ist am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin gegen einen Lkw gefahren. Die Frau wurde leicht verletzt, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Gegen kurz nach 14 Uhr war ein Lkw auf der Bislicher Straße in Richtung Mehr unterwegs. In Höhe der Kreuzung mit der Böckerschen Straße fuhr plötzlich die Autofahrerin in den Lkw hinein. An dem Auto entstand hoher Sachschaden, aus dem Lkw liefen nach Angaben der Polizei Betriebsmittel wie Öl aus. Dem Fahrer des Lkw ist nichts passiert. Auch die Frau musste nicht medizinisch versorgt werden. Während der Unfallaufnahme war die Bislicher Straße für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.