Polzei sucht Zeugen : Mann zeigt sich Schülerin (16) in schamverletzender Weise

Mann zeigt sich Schülerin (16) in schamverletzender Weise

Wesel In der Feldmark hat sich ein Mann einer Schülerin in schamverletzender Weise gezeigt. Nun werden mögliche Zeugen gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, war die 16-jährige Schülerin auf dem Weg von der Schule nach Hause, als gegen 15 Uhr auf der Ackerstraße plötzlich ein langsam fahrendes Auto auftauchte. Der Fahrer, so gab die Schülerin zu Protokoll, habe sich in schamverletzender Weise gezeigt. Anschließend fuhr er in eine Seitenstraße, tauchte dann aber mit dem Wagen wieder hinter der Schülerin auf und fuhr schließlich davon. Bei dem Auto handelt es sich um ein schwarzes viertüriges Fahrzeug. Der Wagen hatte die Größe eines 3er BMW. Das Auto hatte getönte Scheiben, hinten komplett und vorne mit Übergang der Folierung. Der Täter war zwischen zwischen 20 und 35 Jahre alt. Mögliche Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 0281 1070.