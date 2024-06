17-Jähriger bei Zusammenstoß in Wesel verletzt Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrer

Laut Polizeimeldung befuhr der Fahrradfahrer aus Hünxe am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr bei starkem Regen den Radweg parallel zur Bahntrasse aus kommend in Richtung Wesel. Als der Jugendliche an der Straße Underbergsheide die Fahrbahn überqueren wollte, habe er ein von rechts kommendes Auto übersehen. Der Wagen sei aus Richtung der Schermbecker Landstraße unterwegs gewesen. Der Fahrer habe mit der rechten Front seines Fahrzeugs das Hinterrad des Hünxers touchiert. Daraufhin sei der Jugendliche zu Fall gekommen. Zwar habe der 17-Jährige hinterher noch selbstständig in die Schule fahren können, aber sei kurz darauf mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Dort sei auch die Polizei über den Unfall informiert worden, heißt es. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen weinroten SUV handeln.