Polizei Wesel sucht nach Zeugen Ausparkunfall mit Mountainbikefahrer

Auf der Fluthgrafstraße kam es am Mittwoch, 3. Juli, gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mountainbikefahrer und einem Pkw. Der 14- jährige Mountainbikefahrer aus Wesel befuhr die Fluthgrafstraße vom Klever-Tor-Platz in Richtung Herzogenring. In Höhe der Hausnummer 11 fuhr ein Pkw rückwärts aus einer Parkbucht und touchierte den 14- Jährigen. Die Fahrerin des Pkw bemerkte den Zusammenstoß und erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen. Der antwortete aber nicht, und die Fahrerin des Pkw fuhr ohne zu warten und ihre Personalien zu hinterlassen in Richtung Herzogenring und Feuerwache davon.