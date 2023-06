Ausflugslokal soll Bistro weichen Rheinstübchen-Abriss noch im Sommer?

Kaum ein Tag vergeht, an dem Achim Klingberg nicht auf das seit Ende 2021 verwaiste Rheinstübchen an der Weseler Rheinpromenade angesprochen wird. Denn es gibt viele Menschen in Wesel, die wissen, dass der ehemalige Chef der Firma Lase und Inhaber der Start-up-Centren Cubes in Obrighoven beziehungsweise am Lippeglacis direkt am Rhein das Gusto Bistro eröffnen möchte. Und zwar dann, wenn das Rheinstübchen abgerissen sein wird.