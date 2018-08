Wesel: Ausbildung bei der Spedition Imgrund

Die Geschäftsführer des Speditionsunternehmens Imgrund in Ginderich, Bernd Schepers und Jörn Thier, sind stolz auf ihren Mitarbeiter Artur Ewert (v.l.). Foto: Agentur für Arbeit

Wesel Die Spedition Imgrund in Ginderich hat auf der Suche nach Fachkräften gute Erfahrungen mit der betrieblichen Einzelumschulung gemacht.

Mitte zwanzig ohne abgeschlossene Ausbildung – das sind nicht die besten Voraussetzungen für den Arbeitsmarkt, musste Artur Ewert feststellen. Zwei Jahre später hält er als Prüfungsbester den Gesellenbrief in der Hand, ist ausgebildeter Berufskraftfahrer und sagt: „Die Türen stehen mir jetzt offen.“ Darüber freut sich besonders sein Ausbildungsbetrieb, die Spedition Imgrund in Ginderich. Denn obwohl man dort seit jeher auf eigene Nachwuchskräfte setzt und sowohl im kaufmännischen Bereich als auch zum Berufskraftfahrer und Mechatroniker ausbildet, beobachtet Geschäftsführer Bernd Schepers, dass „junge Leute schwer zu finden sind, insbesondere angehende Berufskraftfahrer. In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Situation auf dem Markt noch einmal verschlechtert.“