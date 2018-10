Wesel: Ausbildung bei der Arbeitsagentur an der Reeser Landstraße

Kreis Wesel Insgesamt 28 neue Nachwuchskräfte haben im September ihre Ausbildung begonnen. Fünf davon sind bei der Agentur für Arbeit Wesel im Einsatz. Sie werden Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen.

Insgesamt wurden vom Ausbildungszentrum Essen für dieses Jahr 28 Auszubildende eingestellt. In den nächsten drei Jahren werden sie alle Bereiche rund um die Beratung und Vermittlung von Arbeitslosen und Ausbildungssuchenden und um die Dienstleistungen für Arbeitgeber kennenlernen. Daneben bietet die Bundesagentur für Arbeit die dualen Bachelor-Studiengänge „Arbeitsmarktmanagement“ und „Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung“ an. Das Studium an der Hochschule der BA haben insgesamt 17 Nachwuchskräfte begonnen. Davon werden drei ihre Praxisphasen in Wesel absolvieren.