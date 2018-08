Wesel: Auf Ex-RWZ-Gelände kommt neues Futtermittelwerk

WESEL Die Delta-Port-Hafengesellschaft hat das frühere Areal des 2017 abgebrochenen RWZ-Speichers verkauft. Auf dem gut 15.000 Quadratmeter großen Grundstück soll eine Futtermittelfabrik errichtet werden.

In dem ehemaligen RWZ-Speichergebäude, das 1962 als Kraftfutterwerk errichtet wurde und in dem in Hochzeiten bis zu 150 Mitarbeiter beschäftigt waren, prägte bis 2017 die Silhouette der Stadt. Die zuletzt stark sanierungsbedüftige Raiffeisen Waren-Zentrale wurde in den vergangenen Jahren nur noch als Umschlagplatz genutzt. Sprich: Landwirte aus der Region lieferten Weizen und Mais zur Hafenstraße. Das Getreide wurde dort in Binnenschiffe verladen. Oder aber Futtermittel wie Soja wurde per Schiff aus den Niederlanden angeliefert und in dem Speicher gelagert.