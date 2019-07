In Diersfordter Schlosskirche : Schon sicher: „acoustics“ gibt’s auch 2020

Die neue kleine feine Jazz-Reihe wird sehr gut angenommen. Jetzt ist klar, dass sie fortgesetzt wird. 80 Prozent der Karten sind einen Monat vor dem Start in der Schlosskirche Diersfordt verkauft.

Eine kleine Konzertreihe knüpft an das Sommerton-Festival an. „acoustics“ heißt die Nachfolge des großen, bekannten Festivals. Und die neue Reihe bringt Internationale Größen der Jazz- und Musikszene in das charmante Rokoko-Kirchlein von Schloss Diersfordt mit diesen himmelblauen, hölzernen Bänken mit den kräftig-pinken Sitzkissen. Das kleine, feine und ganz nahe Festival am Ort mit dem besonderen „spirit of the place“, der Magie des Ortes, scheint zu ziehen. Das Engagement von Volker Pypetz und Jochen Krause vom Kultur Netzwerk Diersfordt sowie des Künstlerischen Leiters Wilfried Schaus-Sahm scheint zu wirken. Der Vorstand hat schneller reagiert als von ihm selbst prognostiziert. „Aufgrund erfreulicher Entwicklungen hat der Vorstand des Kulturnetzwerkes Diersfordt/Wesel jetzt schon entschieden, die „acoustics“-Konzerte 2020 fortzuführen“, sagt Programmmacher Schaus-Sahm.