AUSBILDUNGSINITIATIVE KREIS WESEL Tipps zur Ausbildung in der „Zukunftsindustrie“

Na, das ist ja mal ein Kompliment. „Ich komme sehr viel rum mit dem Infotruck. Aber selten sind Schüler so aufmerksam und machen so gut mit wie ihr.“ Katrin Schulz vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln ist ganz angetan von den 29 Achtklässlern der Weseler Konrad-Duden-Realschule, die jetzt der Einladung des in Duisburg ansässigen Unternehmerverbandes gefolgt sind und im Infotruck der Metall- und Elektroindustrie reichlich Informationen rund um eine Branche bekommen haben, die mit beeindruckenden Zahlen aufwartet. Beispielsweise haben die bundesweit 3,74 Millionen Beschäftigten der sogenannten Zukunftsindustrie in jüngster Vergangenheit einen Jahresumsatz von gut einer Billion Euro (also 1000 Millionen Euro) erzielt. Da müssen selbst die coolsten Achtklässler staunen, die von einem Umsatz von zwischen fünf und 150 Milliarden ausgegangen sind.