Am Kornmarkt in Wesel : Neues Asia-Restaurant soll Sonntag öffnen

Freuen sich auf die ersten Gäste (v.l.): Duc Minh Vu, Thi Na Vu, Duc Tuan Vu und Chi Nguyen. RP-Foto: Nikolei Foto: Klaus Nikolei

Wesel Voraussichtlich am Wochenende wird am Weseler Kornmarkt ein neues Restaurant seine Pforten öffnen. Das TNT The Modern Asia will im umgebauten ehemaligen Fasskeller mit Spezialitäten aus Japan, Thailand, Vietnam und Korea bei den Gästen punkten.