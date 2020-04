Wesel : ASG-Wertstoffhof ab Montag wieder komplett geöffnet

Wesel Ab Montag, 20. April, 9 Uhr, kann man beim ASG-Wertstoffhof nicht nur Grünschnitt, sondern auch wieder verschiedene Wertstoffe und Abfälle abgeben. Es können nur zehn Pkw gleichzeitig auf den Hof.

Dass ab Montag die ASG-Einrichtung an der Werner-von-Siemens-Straße wieder komplett zur Verfügung steht, wird viele Weseler freuen. Denn in den vergangenen Wochen hat sich in vielen Haushalten einiges angesammelt. Davon ist jedenfalls ASG-Chef Franz Michelbrink überzeugt. Der hat sich am Donnerstag den Wertstoffhof angeschaut, um die komplette Wiederöffnung der Anlage vorzubereiten. Zuletzt war, wie berichtet, nur die Grünschnittannahme wieder zugänglich gemacht worden, nachdem die Beschränkungen durch die Corona-Krise die vorübergehende Schließung der gesamten Annahme nötig gemacht hatten. Der Bereich Grünschnitt werde seitdem von Weseler Gartenbesitzern stark frequentiert, so Michelbrink. Nun werde das Angebot wieder auf Sperrgut, Elektronikschrott, Haushaltsgeräte, Baustellenabfälle, Papier/Kartonagen und die gesamte Palette der Wertstoffe und Abfälle ausgedehnt.