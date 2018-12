Baustelle des Bauvereins : Archäologen dokumentieren die Festungsfunde

Archäologe Thorsten Quenders (links) und Bauvereinsvorstand Norbert Haeser mit Keramikscherben auf der Baustelle an der Kreuzstraße Foto: Fritz Schubert

Wesel Auf der Großbaustelle an der Esplanade und der Kreuzstraße haben die Archäologen ihre Arbeit aufgenommen. Seit Mittwoch sind die Fachleute der Firma LQ Archäologie aus Waltrop am Werk. Wie mehrfach berichtet, waren bei den Ausschachtungsarbeiten für die Tiefgarage des Bauvereins-Projektes unbekannte Festungsmauern ans Licht gekommen.

Während die Neubauabschnitte für die Radiologie des Marien-Hospitals und für die Wohnungsbaugenossenschaft Wesel nicht von dem Fund betroffen sind, waren die Arbeiten am Part des Bauvereins gestoppt worden. Nachdem das Vorgehen mit den Denkmalbehörden abgestimmt und eine Fachfirma für die Dokumentation gefunden wurde, kann es nun mit deren Begleitung weitergehen. Bauvereinsvorstand Norbert Haeser und Thorsten Quenders von LQ stellten am Freitag in strömendem Regen die ersten Schritte vor.

Trotz der widrigen Bedingungen sind Veränderungen schon feststellbar. So haben die Experten unter anderem das bislang zutage getretene Mauerwerk gereinigt. Ebenso ist eine unberührte, aus gewachsenem Boden bestehende Fläche vor der Mauer so hergerichtet, dass erste Schlüsse gezogen werden können. Dunkle Flecken in einer Reihe weisen darauf hin, dass dort mal Pfosten gestanden haben. Ein Streifen entlang der Mauer markiert laut Thorsten Quenders die Baugrube zur Errichtung derselben. Als Zeitraum kommt eine Spanne vom Ende des 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts in Frage. Gefundene Keramikscherben wurden zur weiteren Untersuchung in Tüten gepackt. Sie dürften aus der Neuzeit (nach 1492) stammen und könnten beim Datieren helfen, sagte Quenders.



