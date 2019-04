„Delux Kaffee“ : Arabische Kaffee-Kultur an der Brückstraße

Wesel Mohamad Alaswad hat in der Brückstraße „Delux Kaffee“ eröffnet und bietet auch Süßwaren, Nüsse sowie nette Gespräche

Betritt man das neu eröffnete Geschäft „Delux Kaffee“ in der Brückstraße, scheint man in eine andere, in die orientalische Welt zu kommen. Im Schaufenster am Eingang grüßt ein Plüschkamel die Besucher vor einem fein-geknüpften Teppich. Und neben einem Korb mit Kaffeebohnen duftet es nach frischem Kaffee.

Mohamad Alaswad hat hier auf rund 120 Quadratmetern den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Der 43-jährige Palästinenser ist in Syrien geboren und aufgewachsen. Ende 2014 ist er vor dem Krieg mit seiner Familie geflohen. In Syrien hat er Elektrotechnik studiert und viele Jahre als Elektroingenieur gearbeitet. In Deutschland fand seine Frau eine Anstellung in einer Weseler Apotheke. Doch Mohamad Alaswad bekam nur Job-Angebote, bei denen er hätte weit reisen müssen und nur selten in Wesel gewesen wäre. Doch er wollte gerne in der Nähe seiner Frau und seiner achtjährigen Tochter sein. Irgendwann kam ihm die Idee eines eigenen Kaffee-Geschäftes. „Kaffee hat bei uns eine große Geschichte, eine eigene Kultur“, erzählt der Geschäftsinhaber. „90 Prozent der Menschen in Syrien beginnen den Tag mit einer Tasse Kaffee und hören dabei Musik der libanesischen Sängerin Fairuz – und beschließen den Tag auch mit einem Kaffee, dann aber mit einem Lied der ägyptischen Sängerin Umm Kulthum“, sagt Alaswad.