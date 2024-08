„Patientensicherheit akut gefährdet“ Apotheker in Wesel warnen vor geplanter Reform

„Die Patientensicherheit wird durch die geplante Etablierung von Apotheken ohne Apotheker akut gefährdet“, sagt Nils Hagedorn, Apotheker und Pressesprecher der Apotheker in Wesel. Denn mit Blick auf das Konzept werde es für Kranke, Pflegende und Familien mit kranken Kindern zur reinen Glückssache, ob sie in einer Apotheke einen Ansprechpartner antreffen. Das Gesetz habe sowohl für chronisch Kranke als auch für akut Erkrankte mit einem Sofort-Bedarf an Medikation negative und nicht akzeptable Auswirkungen. „Wichtige Versorgungen würden in diesen Behelfsapotheken gar nicht mehr oder nur noch an einem Tag in der Woche stattfinden können – zum Beispiel die Abgabe von starken Schmerzmitteln für Krebs-Patienten oder die Herstellung von dringend benötigten Arzneimitteln für Babys und Kinder“, erklärt Hagedorn.