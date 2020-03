In Wesel-Lackhausen : Mehrhooger Idee: Plexiglas-Schutz

Wesel/Mehrhoog Apotheker Jan Buskase und Edeka Komp wollen, dass die Kollegen gesund bleiben.

Um seine Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, hat der Mehrhooger Apotheker Jan Buskase (Sonnen-Apotheke), der auch die Weiden-Apotheke in Dingden, die Hubertus-Apotheke in Voerde-Spellen und die Duden-Apotheke in Wesel-Lackhausen betreibt, zum Telefonhörer gegriffen und den ebenfalls in Mehrhoog ansässigen Hendrik Bastek kontaktiert. Der Tischlermeister hat nun für alle Apotheken Buskases Holzkonstruktion mit Plexiglas versehen. Hinter den transparenten Trennwänden führen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Buskase, alle mit Mundschutz ausgestattet, nun Kundengespräche. Die Idee fand Edeka-Kaufmann Sven Komp so gut, dass auch er mit Basteck gesprochen und ihn gebeten hat, etwas ähnliches für seine Mitarbeiter in Lackhausen zu entwickeln. Basteck hat schnell gehandelt und noch in der Nacht von Montag auf Dienstag die sechs Kassen in Lackhausen mit der Schutzvorrichtung versehen.