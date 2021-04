Kostenpflichtiger Inhalt: Wackenbrucher Straße in Wesel : Dreisten Autofahrern Spiegel abgeschlagen

Yves Schuyesmans hat vor seinem Haus schon viele gefährliche Situationen mit Autofahrern erlebt, die auf der Wackenbrucher Straße zu schnell unterwegs sind und in der Engstelle auch über den Bürgersteig fahren. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Anwohner der Wackenbrucher Straße ärgern sich, dass Autofahrer in der Tempo-30-Zone zu schnell unterwegs sind und an einer Engstelle auch über den Bürgersteig fahren. Das Ordnungsamt kündigt verstärkte Kontrollen an.