Bürgermonitor : Kritik an Umgestaltung des Kasinogartens

Kritik an Umgestaltung des Kasinogartens

Wesel Dass der Innenstadtpark für rund 560.000 Euro aufwendig umgebaut wird und dafür Bäume gefällt wurden, ärgert die Eheleute Dobe. Sie schauen vom Balkon auf versiegelte Flächen, wo früher Grün war. Das sei nicht mehr zeitgemäß.

In Zeiten des Rufes nach Klimaschutz, in denen Landwirte Blühstreifen für Insekten anlegen und Bodenschützer die Versiegelung von Fläche kritisieren, wird in Wesel der Kasinogarten neben dem Andreas-Vesalius-Gymnasium versiegelt.