Amtsgericht Wesel Angeklagter ließ Schweine auf „Horrorhof“ in Bislich leiden

Ein anonymer Hinweis hatte die Behörden Anfang April 2023 in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Auf einem ehemaligen Hof im Außenbereich von Wesel-Bislich, so hieß es, sollen Gänse, Enten und vor allem Schweine nicht artgerecht gehalten werden. Vertreter des Weseler Ordnungsamtes und des Veterinäramtes des Kreises Wesel fuhren in den frühen Morgenstunden des 5. April zu dem völlig heruntergekommenen und vermüllten Grundstück, wo sich ihnen in den halb verfallenen Gebäuden ein furchtbarer Anblick bot. Nicht nur, dass mehrere Enten und Gänse kein Wasser und kein Futter hatten beziehungsweise nur mit Hundefutter versorgt wurden. Vor allem der Zustand zweier Schweine erschütterte die Behördenmitarbeiter.