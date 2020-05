Friseursalon Reinhard in Wesel wieder geöffnet : Die Matte ist ab!

Einer der ersten Kunden von Friseurmeister Karl-Heinz Glaser ist Bernd Robe. Dass dieser keinen Mundschutz trage, „ist während des Schneidens um die Ohren kurzzeitig erlaubt“, sagt Glaser. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Seit Montag dürfen Friseure in der Corona-Krise wieder offiziell ihrem Tagwerk nachgehen – nach rund sechswöchiger Pause. Und viele Kunden sind heilfroh darüber. Beispielsweise im traditionsreichen Salon Reinhard in der Weseler City.

Bernd Robe gehört zu den Männern, die sich keine großen Gedanken um ihre Haarpracht machen. Kurz und pflegeleicht muss die Frisur sein. Kein Spray, kein Gel. Punkt. Im Schnitt alle neun bis zehn Wochen kreuzt der 54-Jährige im Salon Reinhard an der Beguinenstraße in der Weseler Innenstadt auf – und das seit mindestens 35 Jahren. Dort kostet der Trockenhaarschnitt bei Friseurmeister Karl-Heinz Glaser 15 Euro. „Das ist eine echte Institution hier, echt Kult. Hier ist immer was los“, schwärmt er.

Bernd Robe war seit Monaten nicht mehr beim Frisör. Kollegen nennen ihn mittlerweile „Zottel“. Foto: Klaus Nikolei

Zuletzt war Bernd Robe im Januar da. Kurz bevor es im März mal wieder Zeit gewesen wäre, sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass der Termin auf unbekannte Zeit verschoben wurde. Gut sechs Wochen sind vergangen. Seine Kollegen nennen Bernd Robe mittlerweile „Zottel“. Für ihn ist es ein großes Glück, dass Karl-Heinz Glaser ihn vor einigen Tagen als treuen Stammkunden angerufen und ihm am Wiedereröffnungstag einen 10-Uhr-Termin gegeben hat.

Bevor ein neuer Kunde Platz nimmt, wird das Sitzmöbel komplett desinfiziert. Foto: Klaus Nikolei

Info Ordnungsamt überprüft Nagelstudios und Friseure Keine Auffälligkeiten Fünf Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren am Montag unterwegs, um in Nagelstudios und Friseursalons das Hygienemerkblatt der Stadt zu verteilen und zu schauen, ob die Regelungen eingehalten werden. „Es gab bis zum Nachmittag keine Beanstandungen“, so Dezernent Klaus Schütz auf Anfrage.

Anders als sonst geht’s diesmal zum Haarwaschbecken. „Wegen der Hygieneauflagen“, sagt Glaser, der wie alle im Salon einen Mundschutz trägt. Sein Haar ist noch deutlich länger als das von Bernd Robe. Wegen Corona? „Nein“. Der 68-Jährige lacht. „Die Frisur trage ich praktisch seit 1972 unverändert.“ Seit damals ist er im Salon Reinhard beschäftigt.

Kämme und Scheren werden von Friseurmeister Karl-Heinz Glader für jeden Kunden neu desinfiziert. Foto: Klaus Nikolei

Bevor Bernd Robe auf dem schwarzen Lederdrehstuhl vor dem großen Spiegel Platz nehmen kann, wird das Sitzmöbel komplett desinfiziert. „Da kriege ich einen nassen Hintern“, meint er. Kriegt er nicht. Jahrespraktikantin Sanaz Karimi (17), die ihm gerade die Haare gewaschen hat, reibt alles mit Einwegtüchern trocken. Jetzt nimmt Meister Glaser Kamm und Schere, natürlich alles desinfiziert, in die ebenfalls desinfizierten Hände und beginnt sein Werk. Dass der Haarschnitt aktuell mit Corona-Zuschlag 21 Euro kosten wird, nimmt Bernd Robe gelassen hin. „Wir haben jetzt viele höhere Kosten wegen der Hygienebestimmungen“, erklärt Glaser. „Wir brauchen mehr Shampoo, mehr Desinfektionsmittel und Mundschutz.“ Er ist froh, dass bislang alle Kunden dafür Verständnis haben. Auch dafür, dass ihre Telefonnummern aufgeschrieben werden. „Das ist Vorschrift. Denn falls irgendjemand am Ende mit dem Coronavirus infiziert ist, müssen die Behörden nachverfolgen können, wer wann wo war.“

„Ein herrliches Gefühl: Die Matte ist ab“, freut sich Bernd Robe. Foto: Klaus Nikolei

Glaser und Robe haben sich viel zu erzählen. „Bernd, was siehst du gut aus.“ – „Du hast mich noch nicht nackig gesehen.“ Beide lachen. Dann werden die Gespräche ernster. Es geht um Angehörige in Kliniken, die wegen Corona nicht besucht werden können. Von Senioren ist die Rede, die Glaser seit Wochen nicht mehr besuchen kann und die sich so sehr nach einem Gespräch sehnen. „Gut, dass das jetzt wieder möglich ist“, sagt der in Rees-Millingen beheimatete Friseur. Immer wieder klingelt das Telefon, erscheinen Kunden an der geöffneten Tür und fragen nach einem Termin. „Diese Woche ist komplett zu. Gerne nächste Woche wieder“, sagt der Chef.

Vor dem Salon Reinhard an der Beguinenstraße ist der Andrang der Kunden, die einen Termin haben beziehungsweise vereinbaren wollen, groß. Foto: Klaus Nikolei

Am Morgen hat Glaser mit Hans Ulland telefonisch für Samstag 11.30 Uhr einen Termin vereinbart. Weil er in der Nähe etwas zu tun hat, schaut der rüstige 86-Jährige spontan vorbei. „Vielleicht kann er mich ja zwischendurch drannehmen“, hofft er. „Geht leider nicht“, ruft Glaser. „Wenn dir die Haare ins Gesicht fallen, gibt’s wunderschöne Spängchen bei Rossmann.“ – „Genau: In pink oder mit Marienkäfern drauf. Das steht dir“, frotzelt Robe. Je kürzer sein Haar wird, desto besser wird seine Laune. „Ist das herrlich. Die Matte ist ab – und ich werde langsam wieder Mensch.“ Mehr als zufrieden geht er wenig später zur Kasse und zahlt 25 Euro – vier Euro Trinkgeld. „In neun Wochen bin ich wieder hier. Auf jeden Fall.“

Ein älterer Herr ist der nächste Kunde. Sanaz Karimi würde ihm gerne die Haare waschen. „Herr Glaser, das Wasser ist kalt, es wird nicht mehr warm“, ruft sie. Ausgerechnet jetzt. „Das passt eigentlich gar nicht“, sagt der Chef, der dabei allerdings völlig gelassen bleibt. „Vielleicht liegt das daran, dass wir ja eigentlich montags nie arbeiten und das Warmwassergerät deshalb anders eingestellt ist. Ich gehe mal kurz zu Elektro Flintrop und frag nach, ob da jemand Zeit hat.“ Dann ist er kurz mal um die Ecke. Sanaz und Kollegin Katja halten die Stellung. Derweil wächst die Zahl derer, die vor der Tür auf einen Termin warten, auf vier. Nur etwas Geduld. Der Chef ist bestimmt gleich wieder da.