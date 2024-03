Neues American-Diner-Restaurant in Wesel Charly’s serviert zur Eröffnung Gratis-Hamburger

Wesel · Vier Monate später als ursprünglich geplant hat am Montag das American-Diner-Restaurant Charly’s Burger & Sweets an der Brückstraße in Wesel eröffnet. Wie es den Kunden und den Nachbarn geschmeckt hat.

11.03.2024 , 18:06 Uhr

Alkan Karacali ist überzeugt, dass er und sein Bruder mit dem Konzept von Charly’s Burger & Sweets in Wesel erfolgreich sein werden. Foto: Klaus Nikolei