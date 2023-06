Wesel Altes Amtsgericht wird Unterkunft für Füchtlinge

„Wir starten umgehend mit den notwendigen Sanierungsarbeiten. So können wir die Menschen demnächst dort unterbringen“, sagt Gebäudedezernent Markus Postulka. Auch Sozialdezernent Rainer Benien äußert sich in der Mitteilung zufrieden: „Stand jetzt können wir mit dem Gebäude die Menschen gut unterbringen. Notlösungen wie Turnhallen oder Container sind so derzeit nicht notwendig.“