Kultur im technischen Denkmal Weseler Wasserturm bekommt Fördergeld als Dritter Ort

Wenn von den sogenannten Dritten Orten die Rede ist, dann wird es etwas sperrig. Auch wenn schon eine ganze Weile das Schloss Ringenberg als ein solcher bezeichnet wird, erschließt sich der Zusammenhang mit segensreicher Kulturförderung vielleicht erst auf den zweiten, dritten oder vierten Blick. Nachdem das historische Gemäuer auf dem Gebiet der Stadt Hamminkeln mit Mitteln des Landes NRW in den Blickpunkt gerückt worden ist, kommt nun auch der Wasserturm an der Brandstraße in Wesel in diesen Genuss. Denn das Land hat eine neue Förderrunde gestartet. Und das technische Denkmal, bekannt für die dort seit vielen Jahren regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen unter dem Titel „Kunst im Turm“, gehört zu den Auserwählten, die maximal auf jeweils eine halbe Million Euro hoffen dürfen.