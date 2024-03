Spezialchemiekonzern plant neues Laborgebäude Altanas Millionen-Investition als Bekenntnis zum Standort Wesel

Das Beste kommt zum Schluss, heißt es so schön. Und so war es auch am Freitag bei der virtuellen Bilanzpressekonferenz des Weseler Spezialchemie-Konzerns Altana. Finanzvorstand Stefan Genten informierte am Ende seiner Präsentation über die weltweit ins Auge gefassten Großinvestitionen. Dabei ging es unter anderem um ein neues Werk in China (für gut 40 Millionen Euro), den Bau eines neuen Standortes im Wachstumsmarkt Indien und um die „Homebase“ Wesel. Hier in der Kreisstadt am Niederrhein werden in den nächsten Jahren 25 Millionen Euro investiert. Und zwar auf dem Areal der größten Altana-Tochter, der Byk-Chemie an der Abelstraße, in ein hochmodernes Innovations- und Laborgebäude inklusive eines Seminarkomplexes. Um den Plan realisieren zu können, wird 2025 ein 1976 errichtetes, zweigeschossiges Laborgebäude abgerissen.