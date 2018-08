Wesel: Altana AG weiterhin auf Wachstumskurs

Wesel Der Spezialchemiekonzern mit Sitz an der Abelstraße zieht eine positive Bilanz des ersten Halbjahres.

Die Altana-Gruppe erzielte in den ersten sechs Monaten ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 252 Millionen Euro. Wegen der deutlich gestiegenen Rohstoffpreise wurde damit der Vorjahreswert trotz bereits vorgenommener Verkaufspreiserhöhungen um vier Prozent unterschritten. Die EBITDA-Marge lag mit 21 Prozent jedoch weiterhin über dem langfristigen Zielkorridor von 18 bis 20 Prozent.

„Altana ist auch im ersten Halbjahr 2018 auf Wachstumskurs geblieben. Dank der dynamischen Nachfrage nach unseren innovativen Produkten konnten wir uns den Herausforderungen an den Rohstoff- und Währungsmärkten erfolgreich stellen“, erklärt Martin Babilas, Vorstandsvorsitzender der Altana AG. „Unser Anspruch ist es, auch in Zukunft organisch und durch Zukäufe nachhaltig profitabelzu wachsen.“ Die vier Altana-Geschäftsbereiche Byk, Eckart, Elantas und Actega sind im ersten Halbjahr operativ dynamisch gewachsen. So erhöhte beispielsweise der größte Geschäftsbereich Byk den Umsatz nominal um vier und operativ um sechs Prozent auf 561 Millionen Euro.

In den ersten sechs Monaten trugen alle Altana-Regionen zum operativen Umsatzwachstum bei. Auf den asiatischen Märkten wurden die Lösungen der Gruppe besonders stark nachgefragt (operativ plus acht Prozent auf 396 Millionen Euro), wobei China einmal mehr mit einem operativen Umsatzplus von zwölf Prozent auf 221 Millionen Euro eine besonders ausgeprägte Dynamik aufwies. In Europa stieg der Umsatz um operativ vier Prozent auf 466 Millionen Euro, davon in Deutschland 145 Millionen Euro (plus ein Prozent). Die nord- und südamerikanischen Märkte blieben mit 318 Millionen Euro aufgrund der Wechselkursentwicklung nominal leicht unterm Wert des Vergleichszeitraums; operativ stieg der Umsatz um fünf Prozent, wobei der größte Einzelmarkt USA ein operatives Wachstum von vier Prozent auf 223 Millionen Euro erreichte.