Interessengemeinschaft im Weseler Domviertel Ärger um rot-weiße Rammbügel auf dem Großen Markt

Dem einen oder anderen (Wochenmarkt-)Besucher dürften die kürzlich montierten, rot-weißen Rammschutzbügel vor den Stromsäulen auf dem Großen Markt schon aufgefallen sein. Max Trapp jedenfalls, der stellvertretende Vorsitzende der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Domviertel, sind die Bügel ein Dorn im Auge. Zwar ist im klar, dass die Bügel verhindern sollen, dass Marktbeschicker beim Rangieren mit ihren Fahrzeugen die besagten Säulen beschädigen – was schon mehrfach passiert ist. Aber: „Da hätte man doch gewiss eine andere Lösung finden können. Diese rot-weißen Bügel passen nun überhaupt nicht auf den sicherlich schönsten Platz der Stadt. Wenn die Bügel verzinkt wären, so wie die Säulen, könnte man mit ihnen leben. Aber hier wurde eine Variante gewählt, die optisch nicht überzeugt“, betont Max Trapp und fügt hinzu: „Wir als ISG bemühen uns seit Jahren, eine Verbesserung für den Großen Markt zu erzielen – und dann so etwas.“