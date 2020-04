Bürgermonitor in Wesel : Ärger um Holunder in Buchenhecke

Ärger um Holunder in Buchenhecke

Bürgermonitor in Wesel

In der Buchenecke, die im Bereich des Yachthafens die Fahrbahn vom kombinierten Rad- und Fußweg trennt, wächst an vielen Stellen Holunder und Ahorn. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Arnold Tennagels ärgert sich über Holunder und Ahorn in der viele hundert Meter langen Buchenhecke im Bereich zwischen Yachthafen und Minigolfplatz. Und er ärgert sich über die Untätigkeit des Betriebes ASG, den er bereits mehrfach informiert hat. Der reagiert auf die Kritik.

Seit Jahren schon ärgert sich Arnold Tennagels regelmäßig über die viele hundert Meter lange Buchenhecke im Bereich zwischen Yachthafen und dem Minigolfplatz, die die Fahrbahn vom kombinierten Rad- und Fußweg trennt. Wobei er sich genau genommen nicht an der Hecke stört, sondern am Holunder und dem Ahorn, die dort ebenfalls wachsen. „Der gehört da einfach nicht rein. Den hätte der städtische Betrieb ASG längst entfernen müssen. Ich habe dort schon mehrfach vorgesprochen. Aber nichts passiert“, beklagt er.

Unsere Redaktion hat nachgehört beim ASG und Jürgen Rautenberg, dem zuständigen Sachbearbeiter für das Grünflächeninformationssystem, den Fall geschildert. Rautenberg gesteht: „Das stimmt. Holunder gehört da nicht hin. Denn es ist tatsächlich so, dass er viel schneller wächst als die Buchenhecke.“ Deshalb werde man in den nächsten Monaten immer wieder einen Blick auf die Hecke haben und schauen, dass der Holunder nicht überhand nimmt. Und im Herbst soll er komplett entfernt sowie anschließend die so entstandenen Lücken mit neuen Pflanzen ergänzt werden.