Bürgermonitor : Ärger über vertrocknete Verkehrsinsel

Die jungen Sträucher, die ASG-Mitarbeiter auf der Verkehrsinsel gepflanzt haben, sind vertrocknet. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Der städtische Betrieb ASG hat seinen Versuch, Verkehrsinseln zu betonieren oder mit Kunstrasen oder Granulatplatten auszulegen, abgebrochen. Stattdessen werden Sträucher gepflanzt, die jedoch vertrocknen. Anwohner ärgert das.

An beiden Enden des Schepersweges im Stadtteil Schepersfeld hat der städtische Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) kürzlich die Verkehrsinseln neu bepflanzt. Einerseits freut sich eine Leserin darüber, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Denn vor allem die Verkehrsinsel an der Ecke zur Brüner Landstraße in Höhe der Bäckereifiliale Bors sah mit dem Kunstrasen wenig ansprechend aus. Die andere Insel an der Shell-Tankstelle war zwar liebevoll, aber wenig professionell von ehrenamtlichen Paten bepflanzt worden. „Das ist gut, dass dieser hässliche Kunstrasen endlich weg ist. Zumal Unkraut an den Rändern hochwuchs. Doch hat der ASG leider vergessen, die kleinen Sträucherpflanzen zu wässern. Jetzt ist praktisch alles vertrocknet. Das kann doch eigentlich nicht sein“, sagt die Leserin. Sie und auch viele ihrer Nachbarn seien verärgert über die offensichtliche Geldverschwendung.

Angesprochen auf die Missstände auf dem Schepersweg erklärt ASG-Chef Franz Michelbrink, dass man in der Stadt den 2016 gestarteten Versuch, die Verkehrsinseln mit Kunstrasen oder Granulatplatten auszulegen beziehungsweise sie gleich zu betonieren, mittlerweile abgebrochen habe. Mit den Ersatzbelägen sollen langfristig Pflegekosten gespart werden. „Stattdessen haben wir die Inseln auf dem Scheperweg in einer zugegeben ungünstigen Zeit mit Stephanandra bepflanzt“, so Michelbrink. „Wir hoffen, dass sich die jungen Pflanzen vielleicht doch noch erholen, wenn es in den nächsten Tagen regnen sollte.“ Und wenn seine Hoffnung sich nicht erfüllt? „Dann“, so sagt der ASG-Chef, „werden wir im Herbst alles neu pflanzen.“ Es sei nämlich nicht möglich, die Beete zu gießen, weil das tägliche Wässern von städtischen Bäumen in Zeiten der anhaltenden Trockenheit Priorität habe.

Übrigens hatte der ASG vor drei Jahren im Betriebsausschuss erklärt, dass sich die Investitionen in die Umgestaltung der Kleinstflächen innerhalb von sechs oder sieben Jahren bezahlt machen würden. Beispielsweise hätten die beiden Verkehrsinseln an der Brüner Landstraße/Schepersweg (36 Quadratmeter) und die Mini-Fläche (1,9 Quadratmeter) am Flürener Marktplatz jährliche Pflegekosten in Höhe von 568 Euro verursacht. Die Umgestaltungen hätten 3900 Euro gekostet. Nach etwa sieben Jahren, so die Rechnung damals, hätten sich die Investition amortisieren. Nun ist alles ganz anders gekommen.

