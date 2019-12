Weseler beklagt Abholzung unweit des Amtsgerichts : Straßen NRW erklärt Baumfällaktion an der B 8

Straßen NRW erklärt Baumfällaktion an der B 8

Zahlreiche Bäume wurden an der Reeser Landstraße gefällt. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Der Landesbetrieb Straßen NRW fällt unweit des Weseler Amtsgerichtes zahlreiche Bäume. Die Aktion sei mit allen Behörden abgesprochen, heißt es. Bürger sind verwundert.

Wieder Ärger um gefällte Bäume. Der Weseler Arnold Tennagels war jetzt unweit des Amtsgerichtes auf der Reeser Landstraße unterwegs und konnte kaum glauben, was dort geschehen war. Mitarbeiter vom Landesbetrieb Straßen NRW waren auf einer Grünfläche damit beschäftigt, mehrere Bäume zu fällen. „Überall heißt es, dass etwas für das Klima gemacht werden müsse. Und hier werden gesunde Bäume weggemacht“, bedauert er. „Wenn ein Privatmann so etwas tun würde, bekäme er Zunder“, zeigt sich Tennagels überzeugt.

Unsere Redaktion hat beim Landesbetrieb Straßen angefragt und dort mit Baumkontrolleur Clemens Lenzen gesprochen. „Diese Pflegemaßnahme auf dem Trennstreifen zwischen zwei Fahrbahnen, ausgeführt von Mitarbeitern der Straßenmeisterei Voerde, ist mit allen zuständigen Behörden und Verbänden auf Landesebene und auch mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Kreis abgesprochen.“ Bei der Maßnahme gehe es darum, die Verkehrssicherung zu gewährleisten und einzelne Gehölze zu „entnehmen“. So könne jüngeren Gehölzen die Chance geben werden, sich zu entwickeln. Auch Bäume, die auf den ersten Blick gesund erscheinen, könnten Mängel bezüglich der Bruchsicherheit aufweisen, so Straßen NRW. Anders als Privatpersonen sei der Landesbetrieb nicht an die Baumschutzsatzung der Stadt Wesel gebunden.