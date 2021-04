An der Sandstraße in Wesel : 85-Jährige entdeckt Einbrecher, der die Flucht ergreift

Ein bislang unbekannter Mann ist in den Keller eines Hauses an der Sandstraße eingedrungen (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Wesel Die Polizei ist auf der Suche nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann, der am Mittwochvormittag in der Weseler Innenstadt in den Keller eines Hauses an der Sandstraße eingedrungen war.

Wie die Pressestelle der Behörde mitteilte, entdeckte eine 85-jährige Hausbewohner den Unbekannten gegen 10.15 Uhr. Der Mann, der offenbar gerade erst in den Keller eingedrungen war, ergriff daraufhin die Flucht. Derzeit ist nicht klar, ob der Unbekannte etwas mitgenommen hat. Der Einbrecher ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und trug eine Kappe. Mögliche Zeugen melden sich bei der Polizei unter 0281 1070.

(RP )