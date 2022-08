Versuchter Raub bei Wesel : 62-Jähriger rettet Jugendlichen in Zug vor Prügel

Wesel Ein 62-Jähriger hat einen jungen Mann aus Delmenhorst in einem Zug bei Wesel vor Schlägen bewahrt – und das ganz ohne Gewalt. Wo andere sitzen geblieben wären, da stand er auf und mischte sich ein. Die Polizei lobt den couragierten Einsatz.

Ein couragierter 62-Jähriger hat einen 17-Jährigen aus Delmenhorst am Mittwochabend in einem Regionalzug davor bewahrt, verprügelt zu werden. Wie die Polizei berichtet war der junge Mann aus Delmenhorst gegen 23 Uhr in einem Regionalzug in Richtung Hamminkeln unterwegs, um einen Freund zu besuchen, aks er von einem 16-Jährigen aus Hamminkeln und einem 19-Jährigen aus Rees angesprochen wurde. Die beiden Jugendlichen sollen den 17-Jährigen angegriffen und ihn aufgefordert haben, seine Kappe herauszugeben. Sie sollen ihm dann auch noch weitere Schläge angedroht haben, als sich der 17-Jährige zunächst geweigert hatte. Daraufhin gab der Junge seine Mütze nach eigenen Angaben aus Angst heraus.