Wesel: 55-Jährige fährt gegen Baum und verletzt sich schwer

Unfall in Wesel : Frau fährt gegen Baum und verletzt sich schwer

Wesel In Wesel hat es am Donnerstagmittag einen schweren Autounfall gegeben. Dabei verletzte sich eine 55-jährige Frau schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 13.15 Uhr fuhr die 55-Jährige auf der Hagerstownstraße in Richtung Brüner Landstraße. Zwischen der Kreuzung Hagerstownstraße/Am Schepersfeld und der Brüner Landstraße geriet ihr Wagen aus bisher ungeklärter Ursache auf die linke Gegenfahrbahn und fuhr weiter auf den Grünstreifen - bis er gegen einen Baum prallte.

Die Weselerin musste von der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Auto geborgen werden. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus brachte. Das Autowrack barg ein Abschleppunternehmen.



Polizeibeamte sperrten die Hagerstownstraße zwischen Brüner Landstraße und der Straße Am Schepersfeld für die Dauer der Unfallaufnahme bis 15.30 Uhr ab.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen.

(seeg)