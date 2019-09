Diebstahl aus Gewächshaus in Büderich : 25-jähriger Gemüsedieb leistet Widerstand gegen Polizei

Büderich Aus einem Gewächshaus an der Emsstraße waren in der Vergangenheit erhebliche Mengen Obst und Gemüse gestohlen worden.

Die Polizei hat am Sonntag in Büderich einen mutmaßlichen Gemüsedieb gefasst. Dieser leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand, so dass er einen Polizisten leicht am Arm verletzte. Dies meldete die Polizei am Montagmorgen.

Mitarbeiter einer Tankstelle an der Weseler Straße in Büderich hatten am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr eine dunkel gekleidete Person im Bereich der Tankstelle. Der Mann sei den Mitarbeitern schon häufiger aufgefallen und soll bereits mehrfach an der Tankstelle gestohlen haben, erklärten die Tankstellenmitarbeiter der herbeigerufenen Polizei. Fast zeitgleich riefen auch die Mitarbeiter eines nahegelegenen Obst-und Gemüsehändlers die Polizei. Aus einem Gewächshaus an der Emsstraße waren in der Vergangenheit erhebliche Mengen Obst und Gemüse gestohlen worden, so dass die Mitarbeiter auch in ihrer Freizeit ein wachsames Auge hatten: Als ihnen an dem Abend dann ein dunkel gekleideter Radfahrer auf dem einsamen Feldweg von der Shell-Tankstelle zum Gewächshaus auffiel, zögerten sie keinen Moment: Sie riefen die Polizei und machten sich auf den Weg ins Gewächshaus. Dort trafen sie auf einen 25-jährigen Mann, der sich bereits einiges an Obst und Gemüse in einer Kiste zusammengelegt hatte. Sie hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.