Vorfall in Wesel: 24-Jähriger soll Friedhofsbesucher beraubt haben

Vorfall in Wesel

Wesel Ein 24-Jähriger soll mehrfach auf einem Friedhof in Wesel Handtaschen geraubt haben. Die Polizei hat Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Der junge Mann soll im August dieses Jahres drei Friedhofsbesucher beraubt oder bestohlen haben, teilte die Polizei am Samstag mit. In der Mehrzahl der Fälle waren seine Opfer demnach ältere Menschen, die sich auf dem Friedhof an der Caspar-Baur-Straße befanden.