Kostenpflichtiger Inhalt: Erinnerungen an 2007 : Als Ursula von der Leyen in Wesel Salsa tanzte

„Tanze Salsa mit mir“: Bauchtänzerin Eneida Kasper (rechts) ist heute sehr stolz, vor zwölf Jahren Ursula von der Leyen im Mehrgenerationenhaus getroffen zu haben. Foto: Ekkehart Malz

Wesel Am 28. März 2007 eröffnete die damalige Familienministerin das Mehrgenerationhaus in Schepersfeld. Dort erinnert man sich gerne an Ursula von der Leyen. Vor allem jetzt, wo sie zur neuen Chefin der EU-Kommission gewählt wurde.