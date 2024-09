Unfall in Wesel 19 Jahre alter Motorradfahrer stirbt nach Kollision im Krankenhaus

Update | Wesel · Am Freitag kam es zu einem Unfall an der B 58 in Wesel. Dabei wurde ein 19 Jahre alter Motorradfahrer aus Hünxe schwer verletzt. Noch am selben Abend starb er im Krankenhaus.

08.09.2024 , 08:17 Uhr

Am Freitag gegen 14 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter Motorradfahrer aus Hünxe die Schermbecker Landstraße (B 58) aus Richtung Drevenack in Fahrtrichtung Wesel. Kurz vor der Kreuzung Schermbecker Landstraße/Schepersweg/Clarenbachstraße versuchte der Motorradfahrer nach Angaben der Polizei Wesel, an einem verkehrsbedingten Rückstau vorbeizufahren. Dabei kollidierte er mit dem Heck eines wartenden Lkw, fiel hin – und verletzte sich schwer. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Noch am selben Abend starb der Fahrer, das teilte die Polizei in der Nacht zu Sonntag mit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Schermbecker Landstraße bis 16.40 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Demnach kam es zu einem langen Rückstau, auch in den Nebenstraßen des Umkreises staute es sich. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

